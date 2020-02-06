كورونا يهدد ميزانية العراق.. هل تفقد الصين رابع أكبر مصدر للنفط؟

2020/02/06 | 22:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح خبراء عراقيون تأثر صادرات بغداد من النفط إلى بكين، مع اتساع بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين وخارجها، وتباطؤ وتيرة الإقتصاد العالمي.وفرضت الصين حجرا صحيا قد يكون الأكبر في التاريخ في مدينة ووهان التي تضم أحد عشر مليون نسمة، ما أدى إلى توقف الكثير من المصانع العالمية في المدينة.وبحسب موقع “بزنس […]

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