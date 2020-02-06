نائب عن الفتح لـ”العهد”: اخراج القوات الاجنبية هو القرار الوحيد الذي حظي بأغلبية

2020/02/06 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد النائب عن تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس، ان اخراج القوات الاجنبية من العراق هو القرار الوحيد الذي حظي بأغلبية شيعية.وقال الدراجي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ، إن “قرار إخراج القوات الاجنبية هو القرار الوحيد الذي حظى بأغلبية شيعية”.وبشأن موقف السنة من التظاهرات، اكد الدراجي، أن […]

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