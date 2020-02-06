2020/02/06 | 22:08 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة متظاهر بعد مضاعفات في جسمه نتيجة اصابته في حادثة جسر الزيتون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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