يارا تتزوج مدنياً في أميركا !

2020/02/06 | 22:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أثارت تغريدة للصحافية هنادي عيسى بشأن نية الفنانة يارا الزواج مدنيا من رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، حالة من الجدل والتعليقات المتضاربة.وكانت عيسى نشرت عبر “تويتر” تغريدة قالت فيها: “معلومات عن زواج الفنانة يارا ورجل الأعمال فيليب زيادة سيتم هذا الأسبوع في أميركا، وسيكون زواجا مدنيا بعيدا من الإعلام.” […]

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