توني كروس يكشف موعد اعتزاله كرة القدم

2020/02/06 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الدولي الألماني توني كروس نجم فريق ريال مدريد توني كروس، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بعد أن كشف عن موعد اعتزاله كرة القدم.

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