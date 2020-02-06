السفير البريطاني يعلن عودته إلى طهران

2020/02/06 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير البريطاني في طهران روب ماكير، اليوم الخميس، عودته إلى طهران مؤخرا، مبيناً أن زيارته لبلاده كان مرتبا لها من قبل، وذلك بعد أسابيع من مغادرته وسط مطالبات من عدة شخصيات إيرانية بطرده على خلفية تواجده باحتجاجات معارضة للنظام الإيراني.

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