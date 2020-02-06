الكعبي رداً على بيان السفارة الامريكية:باشروا استكمال الترتيبات لإجلاء قواتكم ولا تتدخلو بشؤوننا الداخلية

2020/02/06 | 22:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، على بيان السفارة الأميركية التي كررت فيه تدخلها بالشأن الداخلي العراقي.

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