الصحة العالمية تعلن انخفاض عدد المصابين بفيروس “كورونا” داخل الصين لاول مرة

2020/02/06 | 22:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، شهد أول حالة لانخفاض عدد المصابين بالنوع الجديد لفيروس “كورونا” في الصين منذ بدء تفشيه.وقال المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المعني ببرامج الطوارئ، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف الخميس: “من السابق لأوانه التقدم بأي افتراضات بشأن تجاوز التفشي ذروته، لكننا سعداء بأن اليوم هو الأول […]

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