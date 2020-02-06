2020/02/06 | 22:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دمشق، مساء اليوم الخميس، عن دخول قوات من الجيش السوري إلى مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة جنوب شرق منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب البلاد.وأفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية، بأن “وحدات الجيش دخلت إلى سراقب وبدأت عمليات “تمشيطها وإزالة الألغام والمفخخات من مخلفات الإرهابيين”.وسبق أن “ذكرت مصادر اعلامية أن الجيش السوري دخل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يدخل مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة جنوب شرق منطقة إدلب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يدخل مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة جنوب شرق منطقة إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).