2020/02/06 | 22:31 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخصص هذه الحلقة من "النقاش" للحديث عن تقرير فرانس 24 الحصري عن موجة الاحتجاجات في العراق والذي سلط الضوء على "الطرف الثالث" الذي سبق وأن أثاره وزير الدفاع العراقي دون أن يفصح عنه.



طرف ثالث يقتل دون أن نعرف من هو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريبورتاج حصري فرانس 24: من هو الطرف الثالث الذي يقتل في العراق؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريبورتاج حصري فرانس 24: من هو الطرف الثالث الذي يقتل في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).