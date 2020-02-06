اعتقال شقيق مساعد ابو بكر البغدادي عند محاولته دخول محافظة ذي قار

2020/02/06 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في شرطة ذي قار، اليوم الخميس، عن اعتقال القوات الامنية لشخصية مهمة في عصابات داعش الارهابي في الناصرية مركز محافظة ذي قار.وذكر المصدر لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الأمنية في سيطرة تل اللحم جنوبي محافظة ذي قار، اعتقلت شقيق مساعد ابو بكر البغدادي و الذي قتل في الموصل أثناء فترة حكم داعش […]

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