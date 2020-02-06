2020/02/06 | 22:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت السومرية نيوز، صوراً للمطعم التركي قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة ترامب بالمقلوب وشعارات المطعم التركي الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة ترامب بالمقلوب وشعارات المطعم التركي الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).