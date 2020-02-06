الجهد الهندسي للحشد الشعبي يرفع اكثر من ٢٥٠ عبوة ناسفة شرق الموصل

2020/02/06 | 22:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون الجهد الهندسي للحشد الشعبي في اللواء 30، حكيم لقمان الشبكي، اليوم الخميس، رفع اكثر من ٢٥٠ عبوة ناسفه في قرية ترجله شرق الموصل.وقال الشبكي في حديث لوكالة “العهد نيوز” بأنه “وبعد اخبار اهالي قرية ترجله التابعه لقضاء الحمدانية في سهل نينوى شرق الموصل بوجود مخلفات داعش الارهابي غير منفلقة في قريتهم قامت […]

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