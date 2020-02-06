دعوة نيجيرفان بارزاني لحضور مؤتمر ميونخ الدولي

2020/02/06 | 22:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يجتمع قادة العالم والشخصيات الاكاديمية في المؤتمر السنوي الامني في ميونخ، فيما وجهت دعوة رسمية لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لحضور المؤتمر.

وتفيد التقارير الخبرية الى ان المؤتمر وفضلا عن مناقشة العديد من المسائل الرئيسة المتعلقة بالامن العالمي، فان القادة سيعقدون عشراء اللقاءات والاجتماعات على هامش المؤتمر.

والمؤتمر هذا العام هو المؤتمر السادس والخمسون ويعقد من 14 لغاية 16 من شهر شباط الجاري في مدينة ميونخ في المانيا.

ومن المقرر ان يتطرق فضلا عن المشكلات الامنية المستمرة، الى المخاوف المستقبلية وخصوصا ان التكنولوجيا في تطور مستمر.

وسيركز المؤتمر حسب مراقبين هذا العام الى الدفاع والسياسة الامنية، والامن الالكتروني تهديدات التكنولوجيا، والامن الانساني، والاقتصاد ومصادر الامن وكذلك الامن خارج حدود البلدان.

ويعد مؤتمر ميونخ الامني سنوياً تقريراً خاصاً بمسألة الامن العالمي ويتم توزيعه قبل ايام من عقد المؤتمر.

ومن المقرر ان يقدم مؤتمر هذا العام يوم الاثنين المقبل العاشر من شباط الجاري.

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