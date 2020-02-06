أردوغان: من يعارض سياساتنا في المنطقة يجهل تاريخنا

2020/02/06 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "المعارضة الداخلية التي تنتقد مواقف الحكومة تجاه الأوضاع السائدة في ليبيا وسوريا، تجهل قيم وتاريخ وثقافة الشعب التركي".

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان في ولاية قيريق قلعة، وسط البلاد.

وقال الرئيس التركي: "الذين ينتقدون مواقفنا تجاه ما يحصل في ليبيا، لا يرون كيف تقوم الدول الغربية بإغراق الانقلابين بالسلاح، والذين يعارضون خطوات تركيا المشروعة في المتوسط، يتجاهلون سياسات الطاقة التي تتبعها إسرائيل واليونان وإدارة قبرص الرومية".

ولفت إلى تساؤل بعض الجهات عن سبب تواجد تركيا في ليبيا وسوريا والعراق وشرق المتوسط، مضيفا "هؤلاء لا يدركون تاريخ وثقافة وقيم الأمة التركية".

وتابع "هؤلاء الذين ينتقدون تواجدنا في هذه الدول، يلتزمون الصمت تجاه الذين أتوا إلى سوريا عن بعد آلاف الكيلو مترات وأغرقوا هذا البلد بحمام من الدماء".

وجدد أردوغان تأكيده على أن تركيا عازمة على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على مصالحها، وأن أنقرة ستكون موجودة في الميدان وعلى طاولة المفاوضات.

بغداد اليوم - متابعة

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على "أنه لن نخون الأمانة إطلاقا، ولن نتنازل قيد أنملة عن الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية".

وقال الرئيس الفلسطيني "بدون القدس التي احتلت عام 1967 عاصمة دولة فلسطين الأبدية،

بغداد اليوم-بغداد

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن دعمها لاختبارات في 7000 مختبر حول العالم بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في الصين وأصاب عشرات الآلاف وأودى بحياة المئات.

وأكدت المنظمة، في مؤتمر صحفي، أنه من المبك

بغداد اليوم - متابعة

أعلن سفير المهام الخاصة الروسي، لشؤون التعاون الدولي في القطب الشمالي، نيكولاي كورشونوف، أن شراء بريطانيا لطائرات "بي-8 بوسيدون" المضادة للغواصات يمكن أن يقوض الاستقرار ويزيد من التوترات العسكرية والسياسية في القطب ا

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