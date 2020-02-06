الرئيس الفلسطيني: لن نخون الأمانة إطلاقا

2020/02/06 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على "أنه لن نخون الأمانة إطلاقا، ولن نتنازل قيد أنملة عن ا...





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