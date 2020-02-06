2020/02/06 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على "أنه لن نخون الأمانة إطلاقا، ولن نتنازل قيد أنملة عن ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الرئيس الفلسطيني: لن نخون الأمانة إطلاقا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على "أنه لن نخون الأمانة إطلاقا، ولن نتنازل قيد أنملة عن ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الرئيس الفلسطيني: لن نخون الأمانة إطلاقا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرئيس الفلسطيني: لن نخون الأمانة إطلاقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).