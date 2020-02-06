القوات الامنية تفرض طوقا امنيا لحماية المتظاهرين في كربلاء

2020/02/06 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، انتشار القوات الامنية لحماية المتظاهرين في ساحة التربية، مؤكدة عودة الحياة الطبيعية في المحافظة.

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