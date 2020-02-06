الجيش السوري يدخل مدينة سراقب جنوب شرق إدلب

2020/02/06 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دمشق، مساء اليوم الخميس، عن دخول قوات من الجيش السوري إلى مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة جنوب شرق منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب البلاد.

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