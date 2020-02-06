بالفيديو : لهذا السبب

2020/02/06 | 22:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تحدث الفنان السعودي ​عبدلله الرويشد​ في الكثير من المواضيع، فهو الذي إشتهر بشنبه منذ إنطلاقته الفنية منذ 30 عاماً، رفض أن يحلق شنبه أو أن يتخيل نفسه من دونه، وقال إنه عندما خفف منه تعب نفسياً، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتخلى عنه لأنه "عبدالله شنب".وجاء كلام الرويشد هذا خلال حلوله ضيفاً...

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