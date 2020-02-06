2020/02/06 | 22:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأهلي يهزم بيراميدز ويواصل مسلسل الانتصارات في الدوري المصري (المستقلة) – حسام الدين جمال – واصل قطار الأهلي انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بعدما قلب تأخره بهدف أمام بيراميدز إلى فوز بنتيجة 2-1، في قمة مباريات الجولة 16 من المسابقة، مساء اليوم الخميس.وبعد شوط أول سلبي، سجل علي جبر هدف بيراميدز في الدقيقة 53، […]

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