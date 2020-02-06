بالصور.. مسيرة صامتة في ساحة التحرير احتجاجاً على الدماء التي سفكت في النجف

2020/02/06 | 22:53 - المصدر: الغد برس

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بالصور..



مسيرة صامتة في ساحة التحرير احتجاجاً على الدماء التي سفك

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