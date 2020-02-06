جيفري: التزاحم بين عسكريين روس وأمريكيين شمال شرقي سوريا امر مقلق

2020/02/06 | 22:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء تنامي حوادث “التزاحم” بين عسكريين روس وأمريكيين شمال شرقي سوريا، وفقا لبيان أصدرته الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس.ونقل البيان عن جيفري قوله أثناء موجز صحفي، أمس الأربعاء، حيث تناول موضوع الحوادث التي تقع بين عسكريي البلدين في هذه المنطقة.وأشار إلى أن […]

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