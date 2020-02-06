نائلة الشقراوي - فينومينولوجيا التصوير السردي في رواية أمطار على افريكا

2020/02/06 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي أمطار على افريكا هي الرواية الثانية للروائية روضة الفارسي وقد صدرت عن دار نقوش عربية في 241 صفحة وهي رواية لا يمكن لقارئ ان يقرأها ويعبر دون أن تستفزه القضايا الجريئة التي تثيرها.عن الحب ،عن الجنس عن الطبيعة البشرية المتحولة عن التغييب وتحكم الأعراف بالذات الإنسانية تحدثت روضة الفارسي بكثير من التفاصيل .والتفاصيل عند الساردة كان اسلوبها المتعمد والذي اسس لفنيات روايتها .وعادة ما تبعث التفاصيل ال......

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