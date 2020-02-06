ريال سوسيداد يقصي الملكي من كأس الملك في مباراة بسبعة اهداف

2020/02/06 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

اقصى فريق ريال سوسيداد اليوم الخميس،( 6شباط 2020)، ريال مدريد من منافسات دور الـ 8 لكأس ملك إسبانيا، بالفوز عليه 4-3، وبذلك ودع الملكي كأس ملك اسبانيا، فيما تأهل سوسيداد الى دور الاربعة.

الشوط الاول شهد تفوق ريال سوسيداد وظهر ريال مدريد عاجزا في الاداء والضغط على مرمى المنافس الذي ظهر بأفضل حالاته ليعلن في الدقيقة 21 عن هدف التقدم بواسطة اوديجارد، بتسديدة قوية من المهاجم ايساك من خارج منطقة الجزاء تصدى لها اريولا لترتد إلى اوديجارد على حدود منطقة الجزاء ليسدد مرة اخرى وتمر من بين قدمي اريولا إلى الشباك، وبعد هدف سوسيداد حاول ريال مدريد الضغط للتعويض وسنحت له فرص عدة، عجز فيها ادراك التعادل، لينتهي الشوط الاول بهدف سوسيداد الوحيد.

ومع بداية الشوط الثاني اضاف سوسيداد هدفين في الدقيقتين54 و56 عن طريق أليكسندر إيساك، بعد انهيار دفاعات ريال مدريد في التصدي لضغط سوسيداد، حتى الدقيقة 56 وهدف تقليص الفارق لريال مدريد بواسطة مارسيلو، لكن سوسيداد عاد ليستغل اخطاء دفاع ريال مدريد والهدف الرابع في الدقيقة 69 بواسطة ميكيل مورينو، لكن ريال مدريد عاد للتعويض بالهدف الثاني بواسطة رودريغو عند الدقيقة 82، ورغم الاهداف الاربعة الا ان ريال مدريد لم يستسلم فجاء بهدف تقليص الفارق الثالث في الدقيقة 90 بواسطة ناتشو فيرنانديز ، وحاول الملكي البحث عن التعادل بفرص متوالية الا ان اللقاء انتهى لصالح سوسيداد 4-3.

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