اصابة 3 مدنيين بهجوم شنه داعش على قرية في اطراف خانقين

2020/02/06 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان 3 مدنيين اصيبوا بهجوم شنه داعش على قرية في اطراف خانقين.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش هاجم اطراف قرية علي سعدون في اطراف خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن اصابة 3 مدنيين".واضاف المصدر،ان "الاجهزة الامنية تدخلت وسيطرت على الموقف".

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت قيادة شرطة كربلاء والمنشآت، الخميس (6 شباط 2020) بياناً حول احداث ساحة التربية، وسط المحافظة، فيما كشفت عن الوضع فيها حالياً.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "القوات الأمنية في كربلاء انتشرت لحماية المتظاهرين في ساحة الت

بغداد اليوم - كربلاء

انتشرت القوات الأمنية، مساء اليوم الخميس، في ساحة التربية، مركز الاعتصامات بمحافظة كربلاء، بعد صدامات أوقعت 9 إصابات بين صفوف المعتصمين.

وحصلت (بغداد اليوم) على صور، تظهر انتشار القوات الأمنية داخل الساحة، في وقت أفاد شهود

بغداد اليوم- النجف

نفى مصدر أمني من محافظة النجف، الخميس (06 شباط 2020)، مهاجمة موكب وزير الداخلية ياسين الياسري خلال زيارته المحافظة، فيما كشف سبب إصابة قائد شرطة المحافظة العميد فائق الفرعون.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إصا

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