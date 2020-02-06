سالم ردا على بيان السفارة الامريكية: ممارساتكم وعمليات الاغتيال الداخلية اصبحت مكشوفة وحان وقت رحيلكم

2020/02/06 | 23:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب، حسن سالم، اليوم الخميس، ان “جميع الالاعيب الامريكية في العراق اصبحت مكشوفة وحان وقت رحيلهم.وقال سالم في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “جرائمكم وفتنكم وتدخلكم الوقح بالشأن العراقي زاد عن حده فممارسات التخريب وقتل المتظاهرين وقبلها عمليات القنص من قبل عملائكم باتت مكشوفة للشعب العراقي”.واضاف، ان “اخر ما اقدمت عليه […]

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