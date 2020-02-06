القانون: ليس لدينا اعتراض على الكابينة التي يقدمها علاوي اذا كانت مطابقة للمعايير

2020/02/06 | 23:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عدم سماعه بما يسمى “مشروع قوى الاعتدال ” الساعي لعدم التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف السيد محمد علاوي.وذكر بيان للائتلاف حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “ائتلاف دولة القانون لا يرفض التصويت على الكابينة الوزارية اذا كانت الخيارات وترشيحات الوزراء منسجمة مع مبدأ رفض المحاصصة”، مبينا، ان “يجب […]

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