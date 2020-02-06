شرطة ذي قار تعتقل شقيق مساعد ابو بكر البغدادي عند محاولته الدخول للمحافظة

2020/02/06 | 23:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]كشف مصدر أمني في شرطة ذي قار، الخميس، عن تفاصيل جديدة بخصوص الارهابي الذي اعتقل مساء الاثنين الماضي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

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