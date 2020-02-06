دولة القانون يتبرأ من

2020/02/06 | 23:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أكد ائتلاف دولة القانون عدم سماعه بما يسمى "مشروع قوى الاعتدال " الساعي لعدم التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف السيد محمد علاوي .

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