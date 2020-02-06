الكعبي يرد على بيان السفارة : دعوا الشأن العراقي للعراقيين

2020/02/06 | 23:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، على بيان السفارة الاميركية اليوم بشأن احداث النجف الاشرف .وقال الكعبي مخاطبا السفارة الاميركية لدى بغداد، اليوم الخميس،في بيان مقتضب: سبق وان رفض الشعب العراقي تدخلاتكم المستمرة بشأنه الداخلي ، واليوم نكررها لكم ..دعوا الشأن العراقي للعراقيين ، و باشروا باستكمال الترتيبات الكاملة […]

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