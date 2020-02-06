2020/02/06 | 23:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (صور)..لبني عبد العزيز وشهيرة وعزت العلايلي فى عزاء «نادية لطفي» ( المستقلة) – منى شعلان/حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ، على تقديم واجب العزاء ، فى الفنانة «نادية لطفي» التى رحلت عن عالمنا ، صباح أمس الثلاثاء ، عن عمر يناهز 83 عاما أثناء تواجدها بالمستشفي ، بعد تعرضها لوعكة صحية.واستقبل […]

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