العراق تحت تهديد خطر العقوبات الامريكية بسبب عدم تنفيذ عقود جولة التراخيص الخامسة النفطية

2020/02/06 | 23:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر مطلع في وزارة النفط، اليوم الخميس، بان العراق تحت تهديد خطر العقوبات الامريكية بسبب عدم تنفيذ عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير حقول الغاز.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "مدير عام التراخيص النفطية، علي معارج، في وزارة النفط، امتنع عن تنفيذ عقود الغاز ضمن الجولة الخامسة وذلك عارض قرارات مجلس الوزراء".





واضاف ان "ذلك بحجة معاقبة السلطات الامريكية وتخريب علاقة العراق مع الولايات المتحدة وبغرض استمرار استيراد الغاز الإيراني".

واشار الى أنه "لم يتبق للعراق سوى ثلاثة أيام لتجديد استثناء العراق من العقوبات في مسألة استيراد الغاز الإيراني، وان وزارة الخارجية الأمريكية تنتظر عمل جدي من العراق لغرض ان تقتنع بأننا لا نماطل في قضية استيراد الغاز".

وتابع ان "معارج يعمل تحت أوامر من اطراف في كتلة سياسية وعدته ان يكون وزير النفط القادم مقابل عدم الموافقة على تمرير جولة التراخيص".

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