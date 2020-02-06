2020/02/06 | 23:24 - المصدر: الغد برس

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مقتل مدني واصابة 2 اخرين بنيران قناص لداعش في قضاء خانقين شمال شر

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مقتل مدني واصابة 2 اخرين بنيران قناص لداعش في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى

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