العبادي يوجه دعوة للصدر بشأن التظاهرات ؛ ويؤكد: ما نعيشه الآن هو الفصل الاخطر

2020/02/06 | 23:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الخميس دعوة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن التظاهرات التي تعم ارجاء المحافظات العراقية، مؤكدا على انه ما يعيش العراق الان هو ’’الفصل […]

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