2020/02/06 | 23:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو بائتلاف دولة القانون، الخميس عن سبب رفض الائتلاف لتكليف محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، ، ان “اعتراض ائتلاف دولة القانون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: عدم مطابقة رئيس الوزراء المكلف شروط المرجعية والمتظاهرين حصراً،) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: عدم مطابقة رئيس الوزراء المكلف شروط المرجعية والمتظاهرين حصراً،) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).