بدر النيابية: الفتح هي الكتلة الاكبر ولا خلاف على ذلك وعلاوي تم اختياره بموافقة الاغلبية

2020/02/06 | 23:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي، اليوم الخميس، بأن “تحالف الفتح شدد على رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي بضرورة اختيار المستقلين لحكومته”.وقال الكعبي في تصريح لـ”العهد”، ان “الفتح شددوا على علاوي بضرورة اختيار المستقلين في حكومته وهذا يسير على كل المكونات”، مبينا، ان “الشوط القادم صعب جدا جدا على علاوي وهو يحتاج […]

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