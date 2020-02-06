فيديو.. مُحتجّو ذي قار يُهدّدون بـ «مليونيّةٍ» على أعتاب الخضراء

2020/02/06 | 23:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق يبدو أن مُتظاهرو #العراق، الذين نزَلو إلى الساحات والميادين والشوارع في الأول من أكتوبر، من العام المنصرم، احتجاجاً على #الحكومة_العراقية و #البرلمان_العراقي، عازمون على الإطاحة برئيس […]

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