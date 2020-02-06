2020/02/06 | 23:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، على بيان لسياسة الحكومة، يتضمن خطة إنقاذ مالية مع تعديلات طفيفة، قبل عرضه على البرلمان.وحددت مسودة البيان الحكومي خططا عريضة لمعالجة أزمة مالية عميقة تشمل خفض أسعار الفائدة وإعادة رسملة البنوك وإعادة هيكلة القطاع العام والسعي للحصول على دعم من المانحين الدوليين.وتدعو الخطة إلى التواصل مع كل المؤسسات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة اللبنانية تطرح خطة انقاذ مالي مع التعديلات الوظيفية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة اللبنانية تطرح خطة انقاذ مالي مع التعديلات الوظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).