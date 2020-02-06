تسجيل (8) اصابات بين المتظاهرين في كربلاء

2020/02/06 | 23:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..سجلت القوات الامنية في كربلاء 8 اصابات في صفوف المتظاهرين قرب ساحة التربية وسط المحافظة بعد مهاجمة ملثمين مجهولين الساحة ، قبل أن تسيطر القوات الأمنية على الوضع.وقال مصدر امني من شرطة كربلاء لــــ (المستقلة)،مساء اليوم الخميس، حدث ” ‏اطلاق رصاص واقتحام ساحة التربية التي يتواجد فيها المتظاهرون في محافظة […]

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