وديا.. الجوية يتغلب على نفط الوسط بهدف دون مقابل

2020/02/06 | 23:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب فريق القوة الجوية على نفط الوسط بهدف دون مقابل في اللقاء الذي اقيم على ملعب نادي القوة الجوية تحضيرا لمسابقة الدوري الممتاز.هدف الفوز الوحيد سجله اللاعب ابراهيم بايش عند الدقيقة الثانية عشرة من زمن الشوط الأول.ولعب الجويون بتشكيلة ضمت لحراسة المرمى امجد رحيم وللدفاع مصطفى محمد معن واحمد ابراهيم وعلي بهجت وايهاب ناصر […]

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