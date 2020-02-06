كاظم حبيب - الديمقراطيون وظاهرة مقتدى الصدر

2020/02/06 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب حظت عائلة الصدر النجفية احترام قوى المعارضة العراقية التي كانت تناضل ضد النظام الدكتاتوري البعثي وضد نهجه السياسي الاستبدادي والعدواني ضد الشعب العراقي لاستشهاد شخصيتين دينيتين بارزتين على أيدي نظام البعث الفاشي الدموي وهما الشقيقان السيدان محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر، وكذلك شقيقتهما الشهيدة آمنة السيد حيدر الصدر (بنت الهدى).وكان للسيد محمد صادق الصدر اتباع ومريدون كثيرون باعتباره أحد ال......

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