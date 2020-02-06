2020/02/06 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #بلال_همام ماذا يحدث عندما يرتدي رجل الدين رداء الطب؟ يهلك الناس في معظم الحالات.
وماذا يحدث عندما يرتدي الطبيب عباءة رجل الدين؟ لابد أن يهلك الناس أيضاً.إذا أمكننا اعتبار الدين – أي دين- مرجعاً علمياً يثق بكلماته العلماء، فلم لا نغلق جامعاتنا وندرس فقط مادة الدين، وسوف يحق لنا هنا أن نسأل بعضنا: لم احتاج المسيح إلى معجزة لشفاء المرضى ولم يستعن بالطب؟!طبيب مصري نشر على صفحته صورة من رسالة مجه......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#بلال همام - -يشجعون على الختان ويحرّمون المثلية الجنسية-... أطباء مصريون بأقنعة رجال دين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وماذا يحدث عندما يرتدي الطبيب عباءة رجل الدين؟ لابد أن يهلك الناس أيضاً.إذا أمكننا اعتبار الدين – أي دين- مرجعاً علمياً يثق بكلماته العلماء، فلم لا نغلق جامعاتنا وندرس فقط مادة الدين، وسوف يحق لنا هنا أن نسأل بعضنا: لم احتاج المسيح إلى معجزة لشفاء المرضى ولم يستعن بالطب؟!طبيب مصري نشر على صفحته صورة من رسالة مجه......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#بلال همام - -يشجعون على الختان ويحرّمون المثلية الجنسية-... أطباء مصريون بأقنعة رجال دين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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