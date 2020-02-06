2020/02/06 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بلال_همام ماذا يحدث عندما يرتدي رجل الدين رداء الطب؟ يهلك الناس في معظم الحالات.وماذا يحدث عندما يرتدي الطبيب عباءة رجل الدين؟ لابد أن يهلك الناس أيضاً.إذا أمكننا اعتبار الدين – أي دين- مرجعاً علمياً يثق بكلماته العلماء، فلم لا نغلق جامعاتنا وندرس فقط مادة الدين، وسوف يحق لنا هنا أن نسأل بعضنا: لم احتاج المسيح إلى معجزة لشفاء المرضى ولم يستعن بالطب؟!طبيب مصري نشر على صفحته صورة من رسالة مجه......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#بلال همام - -يشجعون على الختان ويحرّمون المثلية الجنسية-... أطباء مصريون بأقنعة رجال دين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#بلال همام - -يشجعون على الختان ويحرّمون المثلية الجنسية-... أطباء مصريون بأقنعة رجال دين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).