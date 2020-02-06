أحمد صبحى منصور - من آمن ب ( محمد ) فقد كفر:(10): أسماء إخترعوها لإلههم :( النبى )،( محمد )

2020/02/06 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور الإيمان ليس بشخص محمد، ولكن بما ( أنزل على محمد) أسماء إخترعوها لإلههم :(النبى ) ،( محمد ) أولا : تقديس النبى 1 / 1 ـ لو وقف شخص وشتم ( إبن برزدويه ) فلن يلتفت اليه أحد ، لكن لو لعن ( البخارى ) فقد يقتلونه ، مع أن الإسم الحقيقى للبخارى هو إبن برزدويه .تحدثنا عن هذا من قبل ، ونكرره لأن الشهرة المقدسة لإسم ( البخارى ) مرتبطة بكتابه ( صحيح البخارى ) الذى ضم ما يُعرف ب ( السنّة النبوية......

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