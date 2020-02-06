أكبر جبل جليدي في العالم على وشك دخول المحيط المفتوح

2020/02/06 | 23:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف باحثون أن أكبر جبل جليدي في العالم، A68 وتبلغ مساحته الضخمة نحو 6 آلاف كم مربع، على وشك دخول المحيط المفتوح لأول مرة.وانفصل الجبل الجليدي لأول مرة عن القطب الجنوبي في عام 2017، وقضى السنوات الثلاث الماضية في التحرك نحو الشمال.والآن، يوشك A68 على الوصول إلى المحيط الجنوبي، حيث يعتقد الخبراء أنه قد […]

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