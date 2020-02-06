الاردن: لن نقبل بالحلول التي تصادر حقوق الشعب الفلسطيني

2020/02/06 | 23:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إننا في الأردن ثابتون على جبهة الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس.وقال الطراونة لدى رعايته، أعمال المؤتمر التاسع للمنظمة العربية للمحامين للشباب”، وتابعته “العهد نيوز”، انه “سنبقى متمسكين بمبادئنا وقيمنا ورسالتنا تجاه أمتنا، فلن نقبل بأي حلٍ يصادر الحق الفلسطيني، ولن نرضى بأي حلولٍ على حساب الأردن، متلاحمين […]

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