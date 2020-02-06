مجهولون يهاجمون ناشطا مدنيا ويصيبوه بجروح في ذي قار

2020/02/06 | 23:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن ناشطا مدنيا تعرض لهجوم مسلح من قبل مجهولين في إحدى بوابات القضاء.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "مجهولين يستقلون دراجة نارية يحملون أسلحة نارية وسكاكين هاجموا الناشط المدني ثائر هادي مدخل قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "المسلحين هاجموا هادي في بادئ الأمر بالسلاح الناري، ثم استبدلوه إلى السكاكين حيث أصيب بجروح بليغة نقل على اثرها إلى مستشفى الشطرة العام لتلقي العلاج".

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