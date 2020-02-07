صندوق النقد الدولي يحدد السنة التي ستنضب فيها ثروات دول الخليج

2020/02/07 | 00:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي,-(أ ف ب) – حذر صندوق النقد الدولي الخميس من أنه يتوجب على دول الخليج التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية القيام بإصلاحات أعمق أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاما مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.وقال الصندوق في دراسة حول “مستقبل النفط والاستدامة المالية” في المنطقة إنه “في الموقع المالي […]

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