2020/02/07 | 00:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول,-(أ ف ب) – أكد مسؤول أفغاني الخميس خطف متعاقد أمني أميركي في شرق أفغانستان، في آخر حادث من هذا النوع في هذا البلد حيث عمليات الخطف تعد أمر شائعا.وصرح مسؤول أمني أفغاني مطلع لفرانس برس بأن الجندي السابق في البحرية الأميركية كان يعمل في أفغانستان كمتعاقد عندما خطف الأسبوع الماضي في اقليم […]

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