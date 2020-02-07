إليسا تنتظر تسجيل 4 أغاني لاطلاق البومها الجديد

2020/02/07 | 00:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد ساعات في الاستديو وهي تقوم بتسجيل أغنياتها المتبقية لألبومها المقبل، ونشرت الفنانة إليسا صورة حمّست من خلالها الجمهور.وغرّدت عبر حسابها على تويتر: ما بدي حمّسكن كتير، بس بعد في بس تسجيل ٤ أغاني.وتابعت: قدي بتقولوا عدد الأغاني بالألبوم؟ وقلبي بيقلي بعد رح يجي أغاني حلوة.

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