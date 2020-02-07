الداخلية تصدر بيانا بشأن احداث محافظتي النجف وكربلاء

2020/02/07 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها محافظتي النجف وكربلاء.

وقال الداخلية في بيانها، إن "القوات اﻻمنية تابعت الاحداث التي جرت في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة يوم امس واليوم وقد حصلت احداث مؤسفة سقط خلالها عددا من الضحايا، وان والتحقيقات جارية لمعرفة المتسببين وملاحقتهم".

وأكدت ان "القوات اﻻمنية تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع وقوع الاعتداء عليهم من أية جهة كانت وكذلك المحافظة على سلمية التظاهرات".

ودعت الداخلية، "الأخوة المتظاهرين إلى ضبط النفس والتقيد بمناطق التظاهر والمحافظة على المصالح العامة والخاصة، كما ندعو وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية والحقيقية بما يساهم في معرفة الحقائق من دون تضخيم أو تهويل".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، هاجم مسلحون المعتصمين في ساحة التربية، وسط محافظة كربلاء، قبل انتشار القوات الأمنية، في الساحة التربية، بعد صدامات أوقعت 9 إصابات بين صفوف المعتصمين.

وكانت ساحة الصدرين في النجف، مركز التظاهرات بالمحافظة، قد سجلت، الاربعاء، اعتداءات على المتظاهرين، راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى وفقاً لشهود عيان.

عقب ذلك، وصل وزير الداخلية ياسين الياسري إلى محافظة النجف للاطلاع على واقع التظاهرات والأحداث التي رافقتها.

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الخميس، بتعرض ناشط مدني في الشطرة شمالي ذي قار للطعن بالسكين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين قاموا بالقاء الناشط المدني ثائر هادي قرب بوابة الشطرة بعد طعنه بالسكين".

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان 3 مدنيين اصيبوا بهجوم شنه داعش على قرية في اطراف خانقين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش هاجم اطراف قرية علي سعدون في اطراف خانقين (100كم شمال شرق بعقوب

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت قيادة شرطة كربلاء والمنشآت، الخميس (6 شباط 2020) بياناً حول احداث ساحة التربية، وسط المحافظة، فيما كشفت عن الوضع فيها حالياً.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "القوات الأمنية في كربلاء انتشرت لحماية المتظاهرين في ساحة الت

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